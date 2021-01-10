Земан сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом 

Президент Чехии Милош Земан сравнил недавние события на Капитолийском холме в Вашингтоне, в результате которых погибли несколько человек, с попыткой организовать нечто подобное украинскому Майдану. Он заявил, что отрицательно относится к этому.

Дональд Трамп не признал поражение [на состоявшихся в США президентских выборах], но что хуже всего — этим [отказом признать победу соперника] он оказался косвенно виновным в смерти своих сторонников, — цитирует его ТАСС.

Земан назвал это трусостью уходящего со сцены политика. И добавил, что не мог вспомнить ни одного американского президента, который покидал свой пост с таким позором.

Кроме того, политик признался, что не любит насильственные революции. Особенно то, что произошло в Киеве в 2014 году.

Не люблю Майдан и то, что было в Киеве, — заявил Земан.

Джо Байдена. 6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии

Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.