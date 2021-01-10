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Москва

Земан сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом 

News.ru 1 час назад
Президент Чехии Милош Земан сравнил недавние события на Капитолийском холме в Вашингтоне, в результате которых погибли несколько человек, с попыткой организовать нечто подобное украинскому Майдану. Он заявил, что отрицательно относится к этому.

Дональд Трамп не признал поражение [на состоявшихся в США президентских выборах], но что хуже всего — этим [отказом признать победу соперника] он оказался косвенно виновным в смерти своих сторонников, — цитирует его ТАСС.

Земан назвал это трусостью уходящего со сцены политика. И добавил, что не мог вспомнить ни одного американского президента, который покидал свой пост с таким позором.
Кроме того, политик признался, что не любит насильственные революции. Особенно то, что произошло в Киеве в 2014 году.

Не люблю Майдан и то, что было в Киеве, — заявил Земан.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США. Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото— и видеоматериалы противоправных действий.
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В мире , Видео , Милош Земан , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Киев , США , Чехия
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