Аналитик Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 

Аналитик Bloomberg назвал причины, по которым Запад может доверять российской вакцине Спутник V, в отличие от китайской CoronaVac.

Сэм Фазели, старший аналитик Bloomberg в области фармацевтики, пишет, что Sputnik V был протестирован в ходе III фазы испытания с участием 22 714 человек. Эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании Sputnik V стабильно составляла 90% или выше. Также у вакцинированных отсутствовали случаи тяжелой формы COVID-19.

Sputnik V был разработан с использованием передовой технологии. В этой двухдозовой вакцине используются аденовирусные векторы. Они доставляют генетический материал, кодирующий ключевой «спайковый» белок Sars-Cov-2. Он, в свою очередь, побуждает иммунную систему к наращиванию ответа для защиты от дальнейших инфекций.

Sputnik V имеет одно ключевое отличие от других вакцин. Для первой дозы используется аденовирус-26. Для второй — аденовирус-5. Таким образом, исключается возможность иммунитета к первой дозе у отдельных пациентов.

«В совокупности эти детали — даже без результатов фазы III — дают мне основания считать, что вакцина Sputnik V может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях. Чего нельзя сказать о препарате CoronaVac (разработка китайской компании SinoVac), который проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии», — делает вывод Сэм Фазели.

По его словам, данные об эффективности фазы III для CoronaVac сильно разнятся — от 50% до более 90%. Подобная непрозрачность не способствует доверию к вакцине. Кроме того, технологическая база создания подобных вакцин устарела. Они используют погибший вирус, смешанный с традиционным адъювантом — квасцами.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, данные фазы III для вакцин Sputnik V и CoronaVac будут опубликованы в рецензируемом журнале и мы сможем составить собственное мнение об их эффективности и безопасности. Однако, исходя из того, что я знаю сейчас — если бы мне пришлось выбирать между двумя вакцинами, я бы выбрал поездку на Sputnik, а не путешествие к золотым звездам CoronaVac», — подытожил Фазели.