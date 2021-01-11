Сын Лукашенко назвал отца «плохим пациентом» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай дали интервью для телеканала "Россия 1". В нем Лукашенко-младший признался, что его отец не соблюдал требования врачей во время лечения от коронавируса. Он назвал своего отца "плохим пациентом", который отторгает рекомендации, несмотря на реальные примеры последствий.

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что не выполнял все рекомендации врачей при лечении последствий коронавируса. Его младший сын Николай назвал своего отца «отвратительный пациентом».

Ранее глава республики рассказывал, что перенес коронавирус в легкой форме «на ногах». В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» он рассказал, что заболел не только он, но и его младший сын.

«Мы по-разному болели. Я вообще на ногах перенес ковид. И только вот когда пришел на КТ — у меня обнаружили остаточные явления. Но эти остаточные явления меня очень сильно хвостом ударили», — приводит его слова kp.ru.

Сын Лукашенко Николай рассказал, как отец отказывался соблюдать все предписания специалистов. Он назвал его «очень плохим пациентом, отвратительным просто».

«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — посетовал сын главы Белоруссии.

Сам президент республики в ответ на вопрос, был ли он послушным пациентом, сказал: «Ну разве президенты бывают послушными?»

По словам Лукашенко-старшего, «в этот раз» — за несколько дней до послания белорусскому народу и парламенту, которое состоялось в августе, — он лечился.

«Я говорю: у вас [врачей] — пять дней, чтобы поставить меня на ноги. Я встал, правда, если кто-то видел, какой я был там, при этом послании, и хорошо, что это так закончилось, потому что уже когда я ушел от трибуны, он [Николай] меня за кулисами встретил. Я уже на него опирался и уходил оттуда. То есть еще очень тяжело было», — признался белорусский президент.

В то же время и глава государства, и его сын, заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса.

О том, что Лукашенко переболел коронавирусом, стало известно в июле прошлого года. Он рассказывал тогда, что болезнь протекала у него бессимптомно. По его словам, на момент, когда он узнал, что переболел, чувствовал себя в порядке. Такие комментарии он давал незадолго до обращения к нации и выборов главы Белоруссии. Голосование состоялось 9 августа. Лукашенко победил на них.

При этом с начала пандемии Лукашенко выражал мнение, что болезнь — это «психоз», считая, что «мир с ума сошел от коронавируса». Глава республики также давал свой рецепт для борьбы с вирусом — употребление небольшого количества водки, баня и трудотерапия. Он заявлял, что этот «психоз» идет «кому-то на руку». Но главное в такой обстановке — сохранять спокойствие. Потому что, по его убеждению, «можно больше пострадать от паники, нежели от самого вируса».

В середине ноября мнение Александра Лукашенко не сильно изменилось. Как передает Tut.by, в интервью журналистам из ближнего зарубежья он назвал пандемию коронавируса «ширмой», которая помогает совершать попытка передела мира.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под который глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — уверен он.

Тем не менее это не помешало ему вводить некоторые ограничения.

Например, в начале ноября прошлого года, Лукашенко запретил властям страны пускать в Белоруссию уехавших из республики соотечественников.

«Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — приводит его слова РБК.

Перед Новым годом, он вовсе ввел ограничения на въезд в страну для практически всех иностранцев.