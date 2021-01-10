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Москва

В штурме Капитолия в США участвовал выходец из Петебрурга 

Майк Габриелян 1 час назад
СМИ выяснили, что в штурме Капитолия в США, где погибли 5 человек, участвовал выходец из Петербурга. Это 59-летний эмигрант Михаил Виноградов. Он переехал в Штаты в 90-х и вел репортаж из Вашингтона во время беспорядков, сообщает издание 47news.
Сейчас Виноградов владеет небольшим ювелирным бизнесом. На протестный митинг он прилетел из Нью-Йорка и остановился в отеле.
Во время штурма экс-россиянин снимал события на видео и комментировал происходящее у Капитолия.

«Народ прорвался! Народ пошёл! Это как взятие Бастилии!» — кричит он на одном из роликов.

Михаил также постоянно общался со сторонниками Трампа и скандировал: ЮЭССЭЙ, ЮЭССЭЙ!
При этом деятельного участия в штурме он не принимал: «Я уже не в том возрасте, чтобы по стенам лазить». По его наблюдениям, полицейские не очень противодействовали активистам и «больно легко сдались».
Позднее, после штурма, он пришел к выводу, что случившееся было провокацией против Трампа.

«Это конец, нас всех развели. Собрали чистых, искренних людей и использовали как массовку. Штурм спровоцирован. Провокаторов было видно сразу. Мне уже кажется, что Трамп это уже не Трамп в прямом и переносном смысле. Я об этом подумал, ещё когда он выступал в Джорджии, но не придал значения. Короче, полное фиаско», — сказал Виноградов.

Он считает, что стране грозят репрессии, а США никогда не станут прежними.
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«Если в течение нескольких дней не введут военное положение, стране — ту которую мы любим — конец. Ночью, как воры, власть имущие вернулись в Капитолий, а Трампа все слили. Я думаю, начнутся репрессии. Бай-бай, Америка, ту, которую мы знали» — заявил эмигрант.

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин скончалась после выстрела полицейского. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп пообещал, что участники протестов заплатят за погром Капитолия.
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В мире , Видео , Михаил Виноградов , 47news.ru
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