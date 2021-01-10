Фаворит президентской гонки в Киргизии Жапаров оценил отношения с Россией

Фаворит президентских выборов в Киргизии , бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией

"У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это", — сказал он журналистам.

В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков в октябре был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов после парламентских выборов.

На главный государственный пост претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.

Одновременно с выборами президента проходит референдум по выбору формы правления в республике. Избирателям предлагают три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30 процентов избирателей и большинство из них не выберет вариант "против всех".