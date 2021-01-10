Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва

В Киргизии начались выборы президента 

РИА Новости 19 минут назад
В Киргизии начались выборы президента
Фото: РИА Новости
В Киргизии открылись избирательные участки для выборов президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"По республике открылись 2420 избирательных участков", — заявил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщали в ЦИК, на всех участках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19. Всех пришедших голосовать обеспечат медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов в помещениях будут проводить санобработку. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.
Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона граждан. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.
В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит признают состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30 процентов избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Комментарии
В мире , Сооронбай Жээнбеков , Центризбирком России , РИА Новости , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение