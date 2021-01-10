В Киргизии начались выборы президента 

"По республике открылись 2420 избирательных участков", — заявил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщали в ЦИК, на всех участках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19. Всех пришедших голосовать обеспечат медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов в помещениях будут проводить санобработку. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.

Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона граждан. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.

В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит признают состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30 процентов избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".