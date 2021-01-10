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Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа 

Газета.Ru 25 минут назад
Пенс допустил отстранение Трампа в случае «нестабильности»
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс не исключил вариант воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента США Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Согласно сообщению, Пенс допустил использование поправки в случае, если если Трамп станет "более нестабильным". Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа Журналист The New York Times привился российской вакциной от коронавируса Журналист The New York Times привился российской вакциной от коронавируса Церемония инаугурации Байдена пройдет с усиленными мерами безопасности Церемония инаугурации Байдена пройдет с усиленными мерами безопасности
В мире , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США
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