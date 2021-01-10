Пенс допустил отстранение Трампа в случае «нестабильности»

Вице-президент США Майк Пенс не исключил вариант воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента США Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Согласно сообщению, Пенс допустил использование поправки в случае, если если Трамп станет "более нестабильным". Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.