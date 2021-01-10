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NYT нашла сходства между захватом Капитолия и событиями в Донбассе 

РИА Новости 54 минуты назад
NYT нашла сходства между Капитолием и Донбассом
Фото: © Sputnik / Артур Габдрахманов
Журналист New York Times Эндрю Хиггинс написал о сходстве между захватом Капитолия в Вашингтоне и событиями в Донецке в 2014 году.
По его мнению, люди, участвовавшие в беспорядках в американской столице, во многом похожи на ополченцев, участвовавших в событиях на востоке Украины в 2014 году. Автор материала указывает на схожую с военной форму одежды и "флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел". Среди подобных знамен донецких ополченцев Хиггинс называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки. Журналист предполагает, что "никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят".
Но наибольшее сходство между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе автор статьи увидел в "уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне". В правоте своего дела не сомневались ни сторонники Трампа, считающие, что "клика элитарных предателей" захватила страну, ни донецкие ополченцы, опасавшиеся за безопасность жителей своего региона после переворота в Киеве, объясняет Хиггинс.
Кроме того, журналист заявил о сходстве захвата Капитолия также и с трагическими событиями в Москве в 1993 году. По его мнению, американские протестующие "по пылу с стилю" напоминали митингующих в Москве.
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В мире , Эндрю Хиггинс , New York Times , США
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