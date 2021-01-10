Супруге Трампа не понравилась роль первой леди США

Первая леди США Мелания Трамп после четырех лет в Вашингтоне с нетерпением ждет возвращения во Флориду к привычной жизни. Как говорят инсайдеры, когда Дональд Трамп оспаривал свое поражение на прошедших в ноябре 2020-го выборов, жена его поддерживала, но лишь на публике… на самом же деле она была вне себя от радости. Пока президент раздумывал, как сохранить пост, его супруга якобы готовилась паковать вещи и решала, что отправится в камеры хранения, что — в нью-йоркские апартаменты, а что — прямиком в семейную резиденцию Мар-а-Лаго. Чем запомнилась Мелания, почему ей оказалась не по душе роль первой леди, а также какая жизнь ждет одну из самых необычных хозяек Белого дома — в материале «Ленты.ру»

Только не это

Последнее, чего хотела жена миллиардера и бывшая модель Мелания Трамп, — это становиться первой леди США. Однако на решение мужа баллотироваться на выборах 2016 года повлияла именно она. По словам инсайдеров, это Мелания категорично заявила супругу: «Либо уже баллотируйся, либо нет». Попробовать себя в качестве главы государства бизнесмен намеревался давно, и «этот стриптиз», как она называла подобные порывы, всем надоел. Она понимала, что лидерство у мужа в крови и если он не попробует, то не будет счастлив.

Об этом говорила и первая жена Трампа Ивана, с которой он развелся в 1990-м. «Проблема в том, что он будет делать со своей третьей женой, — рассуждала Ивана о перспективах Дональда и Мелании. — Она не умеет говорить, не может выступить с речью, не посещает мероприятия и, видимо, не хочет во всем этом участвовать».

Мелания Трамп — уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнавс, а американское гражданство получила 14 лет назад. Она стала первой в истории США хозяйкой Белого дома, для которой английский язык не был родным. Инсайдеры уверяли: к роли самой важной жены в стране Трамп не готовилась до последнего.

Даже с переездом в вашингтонскую резиденцию супруга президента в 2017 году не торопилась, дождавшись окончания учебного года сына Бэррона во Флориде.

Жизнь Мелании в Вашингтоне была окружена тайнами и слухами. Она реже предшественниц появлялась на публике и не горела общественной работой. При этом запуск ее личного социального проекта — такая программа есть у каждой из первых леди — долго откладывался. В итоге инициатива Be Best («Будь лучшим»), целью которой была борьба с травлей детей и наркотиками, привлекла мало внимания.

Стоит отметить, что самой Мелании есть что сказать об остракизме: на протяжении четырех лет СМИ обсуждали и осуждали ее поведение, наряды, вкус, акцент, манеру публичных выступлений. Ее обвиняли в плагиате речей предыдущей первой леди Мишель Обамы, неуважении к колониальному прошлому Африки, а ее рождественские декорации превращали в мемы.

Считалось, что она ненавидит сопутствующую ее статусу медийность и журналистов и намеренно их избегает. И это при том, что Мелания Трамп — единственная первая леди с модельным прошлым, которая к тому же позировала нагишом.

Мелания про запас

Слухи о крайнем недовольстве госпожи Трамп обязанностями первой леди подтверждались кадрами, на которых она то резко отдергивала руку от мужа, то двигалась зажато и неестественно, то сидела с недовольным лицом. Причин для такого поведения было немало: постоянное давление прессы, осуждение в интернете, секс-скандалы, связанные с предполагаемыми похождениями мужа.

В сети даже появились теории заговора, согласно которым на мероприятия она отправляет вместо себя двойника. Некоторые считают, что Мелания Трамп уже и вовсе мертва.

Впервые подобные домыслы появились в октябре 2017 года. Тогда со страниц The Guardian утверждалось, что супруга бросила президента, а вместо нее на фото с мероприятий дублер.

В очередной раз любители подобных теорий активизировались, когда в мае 2018-го Мелания лежала в больнице. Пять недель ее никто не видел, а Белый дом никак не комментировал отсутствие первой леди. Более того, сам Трамп однажды, отвечая на вопрос о том, где его жена, сказал, что она смотрит на них прямо сейчас из окна. Он даже указал на одно из них, но за ним никого не оказалось.

Новые разговоры о «запасной Мелании» поползли во время предвыборных ралли и дебатов в октябре 2020-го: якобы опять на публику стал выходить двойник с другой формой носа. «Единственное, чего мне будет не хватать после ухода этой администрации, так это того, как они заменяют Меланий и думают, что мы не заметим. Как будто мы четырехлетки, которым в аквариуме меняют умерших рыбок гуппи на живых», — шутили пользователи Twitter. В Белом доме, однако, отвергают слухи о двойнике первой леди.

Сладкий вкус свободы

«Она просто хочет домой», — передавал знакомый семейства настроение Мелании после всей суеты с выборами. А что до возможной попытки мужа переизбраться в 2024-м, то комментарий был довольно очевиден: «Она вряд ли захочет это повторить».

Для бывшей модели дом во Флориде — куда более привычное место, считают информаторы. По слухам, дизайнер интерьеров Там Канналихам (Tham Kannalikham), которого Трампы наняли в 2017-м для оформления личных комнат в Белом доме, в конце 2020 года уже вовсю работал в резиденции в Палм-Бич. Он готовил дом к возвращению супругов в январе: следил за ходом косметического ремонта, подбирал фурнитуру, пока в Вашингтоне пересчитывали мебель, предметы искусства и прочую утварь, принадлежащую семейству.

По словам источников, вместе с дизайнером в Мар-а-Лаго находятся и сотрудники секретных служб, которые будут защищать семью бывшего президента. Правда, Мелания Трамп, как и в 2017-м, может сначала дождаться окончания учебного года сына и не спешить с переездом.

Впрочем, теперь ее жизнь даже в Палм-Бич вряд ли будет прежней.

«Она понимает, что ее муж не тот экс-президент, который уйдет с поста и будет жить тихой жизнью, писать мемуары или коллекционировать картины маслом», — говорят источники.

Сама Мелания пропадать с радаров тоже не намерена. Как сообщили журналистам ее знакомые, она уже думает о будущих проектах, в частности, как и многие предыдущие экс-первые леди, о книге. Мемуары «Becoming. Моя история» Мишель Обамы уже стали бестселлером, Лора Буш тоже выпустила воспоминания о жизни в Белом доме. Правда, текстовый формат госпожу Трамп не слишком привлекает, речь, скорее, идет о подарочном издании с фотографиями. Вероятно, темой книги станет история гостеприимства Белого дома или собрание дизайнов, которыми занималась первая леди.

Источники сообщали, что первая леди также интересовалась у сотрудников Административно-бюджетного управления, положены ли бывшим первым леди выплаты из денег налогоплательщиков.

«Это настолько трамповский поступок, что ее муж, наверное, прослезился от гордости», — писал журнал Vanity Fair.

Впрочем, жены экс-президентов могут рассчитывать только на пенсию в 20 тысяч долларов в год, да и то лишь в случае, если овдовеют.

Запрос в Административно-бюджетное управление может быть связан с желанием Мелании продолжить общественную работу после ухода из Белого дома. Один из источников подтвердил, что Трамп не намерена прощаться с проектом Be Best. Однако наблюдатели полагают, что инициатива канет в Лету, как только она покинет Белый дом. В подтверждение такому прогнозу самый малочисленный (всего 12 сотрудников) в современной истории США офис первой леди.

И все же в нем заверяют: Мелания Трамп была увлечена работой. Уже после выборов она активно занималась рождественскими декорациями в Белом доме. В декабре также завершилась реновация теннисного павильона резиденции под началом первой леди. Правда, фото, на которых она позирует с лопатой в плаще и туфлях на шпильке, вызвали народную критику.

«Думаю, Мелания вернется к жизни леди, которая задает тренды, и это ее право, но если бы она написала книгу, она бы неплохо заработала», — считает журналистка Кейт Андерсен Брауэр, написавшая три книги о жизни в Белом доме.

Большинству американцев так и не удалось взять в толк, чем занималась первая леди Трамп на протяжении четырех лет, а ее инициативы не запомнились какими-либо результатами. Ее стратегия будто бы заключалась в том, чтобы делать как можно меньше.

Мелания Трамп была нетипичной первой леди и, скорее всего, станет необычной экс-хозяйкой Белого дома. Вряд ли она увлечется работой в фонде или библиотеке мужа, как это делали многие ее предшественницы, или продолжит служить на благо американского общества. Теперь, когда с ее плеч спадет тяжесть статуса главной жены в стране, она наконец сможет вернуться к прежней жизни: матери подростка и жены влиятельного мужа.