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В Канаде нашли южноафриканский штамм коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
В Канаде медики нашли южноафриканский штамм COVID
Фото: Reuters
В Канаде нашли первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо. Об этом пишет «Интерфакс».

«Человек находится на карантине — и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей», — рассказала главный санврач.

Она отметила, что штамм обнаружен у человека, недавно вернувшегося из путешествия.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.
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В мире , Интерфакс , Канада
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