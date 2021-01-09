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Премьер Эстонии счел невозможным выносить на референдум вопрос присоединения страны к РФ 

ТАСС 1 час назад
Премьер Эстонии счел невозможным референдум о присоединении к России
Фото: Reuters
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает невозможным обсуждение на референдуме вопроса о присоединении республики к России. Свое мнение глава кабмина высказал в субботу, комментируя соответствующее предложение ряда оппозиционных депутатов.

"В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти", — написал Ратас в Facebook.

"На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — добавил премьер. — Уверен, что президент республики поступит так же".

Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"
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Позднее депутат Круузе объявил, что отозвал эту инициативу.

"Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке, — приводит его слова газета Postimees. — Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его".

Референдум о статусе брака

В декабре 2020 года Рийгикогу (парламент) поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. За отмену этого референдума выступили 48 депутатов 101-местного парламента, тогда как за его проведение — 51 депутат.
Однако ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9 400 поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума. Таким образом, представители оппозиции хотят блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме.
6 января конституционная комиссия Рийгикогу заявила, что каждому депутату в ходе второго чтения будет дано не более пяти минут на представление всех своих поправок, после чего пройдет голосование. Представители оппозиции назвали эти планы противозаконными и планируют обратиться в этой связи в Государственный суд Эстонии.
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В мире , Антс Лаанеотс
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