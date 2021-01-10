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Москва

Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
В США назвали причины доверять вакцине «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса "Спутник V".
По его словам, Россия c этим препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ.
Журналист обратил внимание, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90 процентов. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания.
Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях", — подчеркнул Фазели.

Журналист добавил, что предпочел бы "прокатиться" на "Спутнике V" вместо того, чтобы "совершить полет к золотым звездам" на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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В мире , Общество , COVID-19 , Bloomberg , Аргентина , Москва
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