Медик спрогнозировал еще 2 млн жертв коронавируса в 2021 году

Специалисты уверены, что от COVID-19 умрет еще 2 млн человек, если предположить, что сейчас идет пик пандемии.

«Связано это еще и с «выходом на мировую арену» бедных стран, которые не смогут приобрести ни американские, ни даже китайские вакцины, считает эксперт. В этих государствах все будет решаться «переболеванием и коллективным иммунитетом», — приводит «Вечерняя Москва» слова вирусолога, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова.

Похожего мнения придерживается иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, существует проблема со странами Третьего мира — главным образом Латинской Америкой и Африкой, где плохая регистрация случаев коронавируса.

Оба специалиста уточняют, что прогнозировать динамику смертности и конкретное число погибших сложно. Сейчас, по их словам, многое будет зависеть от того, как пойдет вакцинация.

По мнению Крючкова, быстрее всего привьются в Евросоюзе и США. Причем у американцев больше шансов добиться коллективного иммунитета именно в 2021 году, поскольку у них высокие темпы вакцинации и производственные мощности.

«Евросоюз пока с трудом идет, но, тем не менее, и они смогут. Я думаю, что им вакцины поставят в первую очередь по коммерческим программам. (…) Что касается России, то темпы производства отечественных вакцин пока выглядят недостаточными, но они тоже растут», — сказал иммунолог.

По прогнозам Крючкова, 2021 год будет проходить под знаком коронавируса, тяжелый сезон продлится до конца мая — начала июня, потом будет спад заболеваемости и уже не такой сильный подъем осенью и зимой.

Инфекция насовсем не заглохнет, но за счет вакцинированных и уже переболевших к лету в мире спадет ее острота, считает Чепурнов. При этом в России, по его словам, спад наблюдается уже сейчас, не исключено, что из-за межсезонья.

Правда, даже когда эпидемия сойдет на нет, миру расслабиться вряд ли получится. Те, кто занимается разработками биологического оружия, в дальнейшем такими инфекциями начнут пользоваться в своих интересах, предупредил вирусолог.