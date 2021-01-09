Умер режиссер фильмов о Джеймсе Бонде и «Хроники Нарнии» 

Легендарный британский режиссер Майкл Эптед скончался в возрасте 79 лет. Об этом изданию Sun сообщили представители его агентства. О подробностях смерти на сообщается.

Эптед руководил съемками таких фильмов как «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Парк Горького» и 19-го фильма о приключениях агента «007» Джеймса Бонда — «И целого мира мало». Его последняя художественная работа — «Секретный агент» с Нуми Рапас и Орландо Блумом — вышла в 2017 году.

Также Эптед являлся автором масштабного документального проекта «Up», который рассказывал о судьбах британских детей, начиная с семилетнего возраста. Каждый эпизод выходил раз в семь лет — всего было выпущено девять серий.