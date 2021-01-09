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Умер режиссер фильмов о Джеймсе Бонде и «Хроники Нарнии» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Умер режиссер фильмов о Джеймсе Бонде и «Хроники Нарнии»
Фото: globallookpress.com
Легендарный британский режиссер Майкл Эптед скончался в возрасте 79 лет. Об этом изданию Sun сообщили представители его агентства. О подробностях смерти на сообщается.
Эптед руководил съемками таких фильмов как «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Парк Горького» и 19-го фильма о приключениях агента «007» Джеймса Бонда — «И целого мира мало». Его последняя художественная работа — «Секретный агент» с Нуми Рапас и Орландо Блумом — вышла в 2017 году.
Также Эптед являлся автором масштабного документального проекта «Up», который рассказывал о судьбах британских детей, начиная с семилетнего возраста. Каждый эпизод выходил раз в семь лет — всего было выпущено девять серий.
С 2003 по 2009 год Эптед был президентом Гильдии режиссеров Америки. Королева Великобритании Елизавета II удостоила режиссера рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия.
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В мире , Елизавета II , Джеймс Бонд , Великобритания
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