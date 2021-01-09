Литва посчитала важным переименовать Белоруссию

Литва считает важным переименовать Белоруссию, говорится в сообщении на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
«В дословном переводе Baltarusija означает "Белая Русь". Это название может быть изменено на "Беларусь"», — пишет агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу Тихановской.
При этом новый литовский вариант названия страны на сайте не приводится.
Если белорусская сторона выступит с таким предложением, правительство Литвы его рассмотрит, утверждается в сообщении.
8 ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с Тихановской. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе санкции против действующего режима Александра Лукашенко. Кроме того, Литва предложила учредить представительство белорусской оппозиции в республике.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.