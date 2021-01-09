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Москва

Лукашенко заявил, что, кроме Путина, у него друзей нет 

RT на русском и ещё 1 9 января 2021
У Лукашенко нет друзей кроме Путина
Фото: Reuters
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом и другом белорусского народа, однако, по словам главы государства, других друзей у него нет.

«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Белорусскому президенту задали вопрос, есть ли у него другие друзья, на что Лукашенко ответил отрицательно.
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«Тяжёлый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — добавил он.

Ранее Лукашенко отмечал, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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