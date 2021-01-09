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Москва

Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России 

РИА Новости 57 минут назад
В США дали Байдену совет по поводу России
Фото: РИА Новости
Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом переосмыслить отношения с Россией, пишет газета Hill.

"Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией и честный взгляд на глобальную силу и влияние Москвы", — считает аналитик.

По его мнению, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к Кремлю. Этому предшествовала эпоха постоянных неудач в "российской" стратегии США.

"Странное отношение Дональда Трампа к Москве и Владимиру Путину последовало за провальными решениями при Бараке Обаме и крайне рассеянным управлением при Джордже Буше", — утверждает Хумински.

Эксперт подчеркивает, что соперничество стран не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, обе стороны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.

"Речь о том, что нужно взаимодействовать, где возможно, и снижать напряженность между странами", — подчеркнул он.

При этом Хумински отметил, что Вашингтону следует "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".
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В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Майк Роджерс , Джордж Буш , Дональд Трамп , Владимир Путин , Москва
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