В США дали Байдену совет по поводу России

"Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией и честный взгляд на глобальную силу и влияние Москвы", — считает аналитик.

По его мнению, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к Кремлю. Этому предшествовала эпоха постоянных неудач в "российской" стратегии США

"Странное отношение Дональда Трампа к Москве и Владимиру Путину последовало за провальными решениями при Бараке Обаме и крайне рассеянным управлением при Джордже Буше", — утверждает Хумински.

Эксперт подчеркивает, что соперничество стран не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, обе стороны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.

"Речь о том, что нужно взаимодействовать, где возможно, и снижать напряженность между странами", — подчеркнул он.