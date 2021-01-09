Некоторые участники штурма Капитолия лишились работы

Некоторые участники беспорядков у Капитолия в Вашингтоне уже лишились рабочих мест, работодатели вычислили их по фотографиям, сообщает канал CBS News

"Некоторые люди, которые были в Капитолии в среду, остались без работы после того, как их фотографии с протестов появились в интернете", — говорится в сообщении.

В том числе, как отмечает канал, на следующий день после беспорядков одна из компаний разместила на своем сайте заявление следующего содержания: "Navistar Direct Marketing стало известно, что 6 января 2021 года в Капитолии США во время проникновения в здание был замечен мужчина с бейджем компании Navistar. После изучения фотографических свидетельств, о которых идет речь, сотрудник был уволен по факту нарушения".

Как отмечалось в заявлении, которое цитировал телеканал, несмотря на то, что компания поддерживает право всех работников на мирную и законную реализацию права на свободу слова, "любой сотрудник, демонстрирующий опасное поведение, ставящее под угрозу здоровье и безопасность других, больше не будет иметь возможности работать в Navistar Direct Marketing".