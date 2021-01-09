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Демократы США озвучили проект об импичменте Трампа 

News.ru 6 часов назад
Демократы США обнародовали проект об импичменте Трампа
Фото: EPA
Демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу».
В документе, который со ссылкой на NBC цитирует РИА Новости, сказано, что Трамп делал заявления, которые «логичным образом» привели к беспорядкам в Капитолии 6 января. Действия протестующих демократы назвали «разрушительными и подрывными», ответственность за это, по их мнению, лежит на Трампе.

Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов, — сказано в документе.

Они делают вывод о том, что Трамп подверг опасности институты власти в США, а также угрожал целостности демократической системы, вмешиваясь в мирную передачу власти.
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Как сообщал NEWS.ru, 8 января стало известно, что демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
При этом вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.
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В мире , Чак Шумер , Майк Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости , телеканал NBC , США
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