Демократы США обнародовали проект об импичменте Трампа

В документе, который со ссылкой на NBC цитирует РИА Новости, сказано, что Трамп делал заявления, которые «логичным образом» привели к беспорядкам в Капитолии 6 января. Действия протестующих демократы назвали «разрушительными и подрывными», ответственность за это, по их мнению, лежит на Трампе.

Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов, — сказано в документе.

Они делают вывод о том, что Трамп подверг опасности институты власти в США, а также угрожал целостности демократической системы, вмешиваясь в мирную передачу власти.

Как сообщал NEWS.ru, 8 января стало известно, что демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.