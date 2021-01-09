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В Боливии рассказали о кампании против вакцины «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Боливии рассказали о кампании против «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель президента Боливии Луиса Арсе Хорхе Рихтер в интервью РИА Новости рассказал о попытках дискредитации российской вакцины в странах Латинской Америки со стороны заинтересованных политических сил.

"Против вакцины "Спутник V" работают грязными рыночными методами. Существует давняя традиция войны между лабораториями и фармацевтическими компаниями. Ведется клеветническая кампания, в том числе, в Боливии", — сказал Рихтер.

По словам чиновника, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать население, чтобы оно не использовало российский препарат.

"Консервативным кругам в Аргентине и Боливии, а также оппозиционным правым в регионе важно вызвать кризис легитимности и управления в правительстве из-за их способности (быстро) получить вакцину", — добавил Хорхе Рихтер.

Представитель президента отметил, что многие СМИ в Аргентине и Боливии составляют медиа-корпорацию, которая не защищает прозрачность и исторически связана с бизнесом и властью.

"Наблюдаются попытки через СМИ и социальные сети посеять страх и недоверие в отношении (российской) вакцины. Они намерены изменить поведение общества", — заявил Рихтер.

По словам чиновника, власти страны ожидают поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на третьей неделе января. Всего до мая будет поставлено 5,5 миллиона доз.
Боливия 6 января зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основании данных ее клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации, независимый орган, который консультирует правительство Боливии, рекомендовал в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19 вакцины "Спутник V" и китайскую Coronavac.
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В мире , Луис Арсе , РИА Новости , Боливия , Мексика , Мехико
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