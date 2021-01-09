Сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку

Сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку.
"Я хочу, чтобы он ушел в отставку. Я хочу, чтобы его не было. Он нанес достаточно вреда… Думаю, он должен уйти", — сказала она в интервью изданию Anchorage Daily News.
По ее словам, он не собирается появляться на публике, не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена и не был сконцентрирован на борьбе с коронавирусом.
"Он или играл в гольф, или был в Овальном кабинете, злопыхая и бросая под автобус каждого человека, который был ему предан и верил ему, начиная с вице-президента. Он не хочет там оставаться. Он хочет быть там только ради должности. Он хочет оставаться там только ради своего эго. Он должен уйти. Он должен поступить хорошо, но я не думаю, что он способен поступить хорошо", — сказала Мурковски.
До сих пор единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.