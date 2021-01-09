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Фанаты «Один дома 2» требуют вырезать Трампа из фильма 

Вечерняя Москва и ещё 2 9 января 2021
Трампа потребовали вырезать из «Один дома 2»
Фото: facebook.com
Фанаты американского фильма «Один дома 2» требуют вырезать кадры с Дональдом Трампом из ленты.
Поклонники картины предлагают до следующего Рождества убрать из фильма сцену, где Трамп объясняет герою Маколея Калкина, как пройти в лобби отеля Plaza, передает издание NME.
Действующий президент исполнил эпизодическую роль в культовом фильме в 1992 году.
Призывы поклонников ленты связаны со штурмом здания Капитолия в Вашингтоне, который устроили союзники Трампа 6 января.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США
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