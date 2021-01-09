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Демократы нашли повод для отстранения Трампа от власти 

Lenta.ru 1 час назад
Демократы нашли повод отстранить Трампа от власти
Фото: EPA
Демократы в Конгрессе США разместили в сети черновик документа об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.
Так, поводом для отстранения главы государства от власти называется «подстрекательство к мятежу».
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В мире , США , Дональд Трамп , Конгресс США
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