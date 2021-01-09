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Москва

Болтон считает, что Трамп не подаст в отставку 

Прайм и ещё 1 9 января 2021
В США оценили вероятность отставки Трампа
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что президент должен подать в отставку, но совершенно точно этого не сделает.

"Я считаю, что ему следует подать в отставку, но шансы на то, что это произойдет, абсолютно нулевые", — сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
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В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , CNN , Канада
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