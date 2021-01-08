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Байден выбрал советника по России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Андреа Кендалл-Тейлор стала советником по России при Байдене
Фото: Twitter
Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС.
В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше — младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , ЦРУ , ИТАР-ТАСС
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