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Вице-президент Пенс дал согласие посетить инаугурацию Байдена 

News.ru и ещё 16 31 минуту назад
Пенс согласился посетить инаугурацию Байдена
Фото: globallookpress.com
Вице-президент США Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января, сообщили источники в окружении чиновника.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC, приближённые Пенса подтвердили, что вице-президент получил приглашение на инаугурацию Байдена. Ранее представитель Пенса заявлял, что вице-президент не придёт на церемонию, так как его туда не приглашали.
Сам Байден также говорил, что отказ Трампа от посещения инаугурации — «это хорошо».
Как сообщал NEWS.ru ранее, избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента страны Майка Пенса на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января.
Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена.
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