Амстердам планирует запретить продажу марихуаны туристам 

Амстердам намерен запретить продажу марихуаны туристам. Об этом, как сообщают «Вести», заявила мэр города Фемке Халсема.

По словам градоначальницы, многие туристы приезжают в Амстердам именно для того, чтобы посетить заведения, где продают легкие наркотики.

Халсема намерена вынести инициативу на рассмотрение членов городского совета. Если законопроект будет принят, наркотики в кофешопах смогут приобретать лишь жители Нидерландов.

На реализацию инициативы потребуется около года.

Ранее, как писал «Рамблер», в Амстердаме ужесточили правила рождественского украшения домов. Согласно новым правилам, жители города смогут украшать дома гирляндами только с энергосберегающими лампочками и отключать их в ночное время. Если планируется завесить световыми гирляндами больше одного квадратного метра фасада, необходимо уведомить об этом муниципалитет как минимум за трое суток. В центре столицы Нидерландов 90% лампочек должны быть тепло-белого или желтого цветов. Кроме того, они должны подчеркивать контуры строений.