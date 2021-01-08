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Амстердам планирует запретить продажу марихуаны туристам 

Вероника Полынина 45 минут назад
Амстердам планирует запретить продажу марихуаны туристам
Фото: РИА Новости
Амстердам намерен запретить продажу марихуаны туристам. Об этом, как сообщают «Вести», заявила мэр города Фемке Халсема.
По словам градоначальницы, многие туристы приезжают в Амстердам именно для того, чтобы посетить заведения, где продают легкие наркотики.
Халсема намерена вынести инициативу на рассмотрение членов городского совета. Если законопроект будет принят, наркотики в кофешопах смогут приобретать лишь жители Нидерландов.
На реализацию инициативы потребуется около года.
Ранее, как писал «Рамблер», в Амстердаме ужесточили правила рождественского украшения домов. Согласно новым правилам, жители города смогут украшать дома гирляндами только с энергосберегающими лампочками и отключать их в ночное время. Если планируется завесить световыми гирляндами больше одного квадратного метра фасада, необходимо уведомить об этом муниципалитет как минимум за трое суток. В центре столицы Нидерландов 90% лампочек должны быть тепло-белого или желтого цветов. Кроме того, они должны подчеркивать контуры строений.
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