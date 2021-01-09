Глава Минздрава ФРГ опроверг выдвижение на пост канцлера

Министр здравоохранения Германии и член Христианско-Демократического союза (ХДС) Йенс Шпан опроверг сообщения в СМИ о том, что он намерен стать кандидатом на пост федерального канцлера.

Нет, я буду выступать как заместитель председателя ХДС, — заявил Шпан в интервью газете Welt am Sonntag.

Министр добавил, что поддерживает кандидатуру премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета и является членом его команды. Он также выступает за то, чтобы Лашет возглавил ХДС.

В настоящее время кандидатов на пост председателя партии трое — Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рётген . В настоящее время ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на этой должности в партии сменила Ангелу Меркель

Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что действующий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ после ухода с поста Меркель.

31 декабря 2020 года NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к гражданам Германии. Она заявила, что это последний раз, когда она поздравляет соотечественников с Новым годом в этой должности. Меркель занимает пост федерального канцлера с 2005 года.