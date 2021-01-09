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Глава Минздрава ФРГ опроверг сообщения о планах выдвижения на пост канцлера 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Глава Минздрава ФРГ опроверг выдвижение на пост канцлера
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Германии и член Христианско-Демократического союза (ХДС) Йенс Шпан опроверг сообщения в СМИ о том, что он намерен стать кандидатом на пост федерального канцлера.

Нет, я буду выступать как заместитель председателя ХДС, — заявил Шпан в интервью газете Welt am Sonntag.

Министр добавил, что поддерживает кандидатуру премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета и является членом его команды. Он также выступает за то, чтобы Лашет возглавил ХДС.
Bild: глава Минздрава ФРГ обдумывает выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера
В настоящее время кандидатов на пост председателя партии трое — Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рётген. В настоящее время ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на этой должности в партии сменила Ангелу Меркель.
Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что действующий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ после ухода с поста Меркель.
31 декабря 2020 года NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к гражданам Германии. Она заявила, что это последний раз, когда она поздравляет соотечественников с Новым годом в этой должности. Меркель занимает пост федерального канцлера с 2005 года.
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В мире , Фридрих Мерц , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Норберт Ретген , Минздрав РФ , Bild , Германия
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