Ким Чен Ын заявил о стремлении к новому прогрессу в отношениях с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет и дальше усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем с целью противостояния общим угрозам. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что его страна стремится к новому прогрессу в отношениях с Россией и КНР, "проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества".
По его словам, Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой.
Северокорейский лидер также заявил, что КНДР получила гарантию укрепления связей с Пекином. Ранее Ким Чен Ын заявил, что главным врагом Северной Кореи является США.