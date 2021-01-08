Ким Чен Ын заявил о стремлении к новому прогрессу в отношениях с Россией

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Ким Чен Ын отметил, что его страна стремится к новому прогрессу в отношениях с Россией и КНР, "проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества".

По его словам, Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой.

Северокорейский лидер также заявил, что КНДР получила гарантию укрепления связей с Пекином. Ранее Ким Чен Ын заявил, что главным врагом Северной Кореи является США.