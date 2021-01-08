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КНДР намерена развивать и укреплять отношения с РФ и Китаем 

Газета.Ru и ещё 8 21 час назад
Ким Чен Ын заявил о стремлении к новому прогрессу в отношениях с Россией
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет и дальше усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем с целью противостояния общим угрозам. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что его страна стремится к новому прогрессу в отношениях с Россией и КНР, "проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества".
По его словам, Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой.
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Северокорейский лидер также заявил, что КНДР получила гарантию укрепления связей с Пекином. Ранее Ким Чен Ын заявил, что главным врагом Северной Кореи является США.
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В мире , Чен Ким , Китай , КНДР , Москва , Пекин , Пхеньян , США
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