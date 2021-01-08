Участники беспорядков проникли в вашингтонский Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских. Такое заявление сделал конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан порталу Cleveland.com 8 января.

По словам конгрессмена, видеозаписи из Капитолия, которые он увидел, свидетельствуют о том, что силовики по сути помогли протестующим. В качестве примера Райан привел кадры, на которых, по его словам, правоохранители раздвигают ограждения перед протестующими и делают с ними селфи.

По мнению конгрессмена, стражи порядка вели бы себя по другому, если бы большая часть протестующих не была белыми.

«Мы соберем все видеозаписи, мы их проанализируем, а их будет много, как это сейчас всегда происходит, и сделаем некоторые выводы», — сказал конгрессмен.