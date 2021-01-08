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Полицейские в Капитолии помогали протестующим — конгрессмен США 

Украина.ру 1 час назад
Участники беспорядков проникли в вашингтонский Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских. Такое заявление сделал конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан порталу Cleveland.com 8 января.
По словам конгрессмена, видеозаписи из Капитолия, которые он увидел, свидетельствуют о том, что силовики по сути помогли протестующим. В качестве примера Райан привел кадры, на которых, по его словам, правоохранители раздвигают ограждения перед протестующими и делают с ними селфи.
По мнению конгрессмена, стражи порядка вели бы себя по другому, если бы большая часть протестующих не была белыми.
Более 200 конгрессменов США выступили за импичмент Трампа

«Мы соберем все видеозаписи, мы их проанализируем, а их будет много, как это сейчас всегда происходит, и сделаем некоторые выводы», — сказал конгрессмен.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Тим Райан , Дональд Трамп , США
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