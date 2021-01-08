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Конгрессмен в США заявила о правоте Гитлера, чем вызвала возмущение 

News.ru 58 минут назад
Конгрессмен в США заявила о правоте Гитлера
Фото: EPA
Конгрессмен от штата Иллинойс Мэри Миллер, выступая у здания конгресса США, заявила, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер «был прав в одной вещи», чем вызвала возмущение членов обеих палат американского парламента.
Как сообщает телеканал WCIA, Миллер обратился к собравшимся на митинге «Матери для Америки» и внезапно заявила о своей высокой оценке политики Гитлера по идеологической обработке молодежи для построения прочного политического движения.

Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «У того, у кого есть молодежь, у того есть будущее», — заявила Миллер.

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