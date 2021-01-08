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В китайском городе ввели локдаун и военное положение из-за 120 случаев COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
В китайском городе ввели локдаун из-за COVID-19
Фото: Reuters
В китайском городе Шицзячжуан с населением 11 миллионов ввели локдаун и военное положение после того, как там было обнаружено 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает китайское гостелевидение, видео опубликовано на платформе Weibo.
120 случаев — это самый большой показатель в стране за последние пять месяцев. В городе закрыли школы и жилые комплексы, закрыли въезд, а также на три дня остановили доставку почты. Кроме того, в Шицзячжуан открыли 5000 центров массового тестирования, чтобы сдержать распространение вируса.
Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Фэн Цзыцзянь отметил, что вспышка, вероятно, была спровоцирована новым штаммом коронавируса, попавшим в Китай из Европы.
Ранее в США назвали свою версию происхождения коронавируса. Так, по версии президента Дональда Трампа, причиной распространения пандемии стала утечка из китайской лаборатории.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , Китай , США
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