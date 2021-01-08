Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Крестьяне принесли труп соседа в банк с целью получить деньги на его кремацию 

Lenta.ru 25 минут назад
Крестьяне принесли труп соседа в банк
Фото: Reuters
В Индии крестьяне принесли в банк труп соседа с целью получить с его счета средства на кремацию. Сотрудники банка были вынуждены им уступить, сообщает Daily Mail.
Одинокий мужчина умер в своем деревенском доме в возрасте 55 лет. Соседи обнаружили его спустя несколько часов. Они обыскали жилище индуса, чтобы найти деньги или драгоценности, которыми можно было бы заплатить за похороны. Ничего ценного они не нашли, однако обнаружили сберкнижку, на которой лежало 1600 долларов.
По словам полицейского Амрендара Кумара, местные жители принесли его тело в банк и отказывались уходить, пока управляющий филиалом не выдал им средства на кремацию со сберкнижки. В итоге сотрудники кредитной организации были вынуждены уступить.

«Через час с лишним я дал им денег (135 долларов), и они, наконец, покинули банк с его телом», — рассказал глава отделения Санджев Кумар, признавшись, что подобная сцена вызвала панику.

Как отметила одна из соседок умершего, у мужчины не было средств к существованию и он не получал никакой помощи от государства. На протяжении долгого времени индус болел, за ним некому было ухаживать. Соседи помогали мужчине, принося ему готовую еду и одежду.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
Последние новости
Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину Начальник ГРУ раскрыл самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию Начальник ГРУ раскрыл самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире
Комментарии 1
В мире , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение