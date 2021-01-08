Советники начали избегать Трампа

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Круг общения президента США Дональда Трампа в Белом доме после беспорядков в Капитолии уменьшился до нескольких самых преданных сотрудников, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре информированных источника.

Как утверждает агентство, многие давние советники Трампа избегают общаться с ним после штурма здания конгресса, устроенного сторонниками президента.