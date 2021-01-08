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Москва

Многие советники начали избегать общения с Трампом, сообщило СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Советники начали избегать Трампа
Фото: Reuters
Круг общения президента США Дональда Трампа в Белом доме после беспорядков в Капитолии уменьшился до нескольких самых преданных сотрудников, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре информированных источника.
Как утверждает агентство, многие давние советники Трампа избегают общаться с ним после штурма здания конгресса, устроенного сторонниками президента.
В результате окружение Трампа в Белом доме составляет "постоянно уменьшающаяся группа лоялистов", в которую входят помощники Дэн Скавино, Джон Макинти, Питер Наварро, спичрайтер Стивен Миллер и личный адвокат Руди Джулиани, сообщает агентство.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Дэн Скавино , Стивен Миллер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters
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