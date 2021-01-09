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Посольство отреагировало на информацию о задержанном у Капитолия русскоговорящем 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
РФ отреагировала на задержание русскоговорящего у Капитолия
Фото: Reuters
Посольство России в США отреагировало на информацию о русскоговорящем человеке, задержанном у Капитолия в ходе протестов. Комментарий опубликован на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве рассказали, что запрос о нахождении россиян среди задержанных или пострадавших был направлен в Госдепартамент.

«Пока что таких фактов не выявлено», — заявили там.

Диппредставительство отметило, что внимательно следит за ситуацией в Вашингтоне и при необходимости окажет соотечественникам консульско-правовое содействие.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина. Позже выяснилось, что этим человеком оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Она была арестована вместе со своей дочерью Кристиной, которая говорит по-русски и имеет связи с Молдовой. Однако никаких доказательств того, что кто-то из них имеет гражданство России, обнаружено не было.
6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
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Комментарии 15
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , Washington Post
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