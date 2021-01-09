РФ отреагировала на задержание русскоговорящего у Капитолия

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Посольство России США отреагировало на информацию о русскоговорящем человеке, задержанном у Капитолия в ходе протестов. Комментарий опубликован на странице диппредставительства в Facebook

В посольстве рассказали, что запрос о нахождении россиян среди задержанных или пострадавших был направлен в Госдепартамент

«Пока что таких фактов не выявлено», — заявили там.

Диппредставительство отметило, что внимательно следит за ситуацией в Вашингтоне и при необходимости окажет соотечественникам консульско-правовое содействие.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина. Позже выяснилось , что этим человеком оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Она была арестована вместе со своей дочерью Кристиной, которая говорит по-русски и имеет связи с Молдовой. Однако никаких доказательств того, что кто-то из них имеет гражданство России, обнаружено не было.