Белый дом начал передачу власти Байдену

В Белом доме готовят мирную передачу власти избранному президенту США Джозефу Байдену. С таким заявлением выступила пресс-секретарь действующего главы государства Дональда Трампа Кейли Макинэни.
"Те, кто работает в этом здании (Белом доме. — Прим. Ред.), трудятся над тем, чтобы гарантировать законную передачу власти", — передает РИА Новости слова Макинэни.
Она отметила, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.
"Сейчас время объединиться Америке, вместе отвергнуть то насилие, которое мы видели. Мы единый народ", — заключила Макинэни свое выступление перед журналистами.
Ранее Байден обвинил Трампа в провоцировании протестующих к беспорядкам в Вашингтоне. По словам демократа, действующий президент "подстрекал толпу к нападению на Конгресс". Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.