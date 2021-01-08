Белый дом начал передачу власти Байдену

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"Те, кто работает в этом здании (Белом доме. — Прим. Ред.), трудятся над тем, чтобы гарантировать законную передачу власти", — передает РИА Новости слова Макинэни.

Она отметила, что главной ценностью действующей администрации является право всех граждан США жить в безопасности, мире и свободе.

"Сейчас время объединиться Америке, вместе отвергнуть то насилие, которое мы видели. Мы единый народ", — заключила Макинэни свое выступление перед журналистами.

Ранее Байден обвинил Трампа в провоцировании протестующих к беспорядкам в Вашингтоне. По словам демократа, действующий президент "подстрекал толпу к нападению на Конгресс". Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.