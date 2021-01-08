Врач умер после прививки от коронавируса в США

США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену.

Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер спустя 16 дней.

"По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", — сказала Некельманн.

По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.

Через три дня после вакцинирования мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании у медика обнаружили острую нехватку тромбоцитов.

Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти мужчину, но 3 января мужчина скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.

В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании также отметили, что пока не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.

Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.

Кроме того, после прививки Pfizer умерла 41-летний португальский врач Соня Асеведо. Женщина скончалась спустя 48 часов после укола. Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.