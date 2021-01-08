На Украине начался двухнедельный локдаун

Все новости на карте

На Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19, которые продлятся до 24 января. Киевские власти полагают, что локдаун поможет сократить число заражений коронавирусом вдвое.

Правительство Украины также продлило до 28 февраля режим ЧС и национальный карантин. Ранее эти ограничения действовали только до конца 2020 года, сообщает РИА Новости.

Среди основных ограничений на период локдауна на Украине — закрытие школ и вузов, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу любых рынков.