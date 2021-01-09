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Конгресс США представит статью об импичменте Трампа 11 января 

Прайм и ещё 7 1 час назад
Конгресс США представит статью об импичменте Трампа 11 января
Фото: Reuters
Статья импичмента в отношении президента Дональда Трампа будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник, заявил конгрессмен Тед Лью.

"Мы представим статью об импичменте в этот понедельник во время официального заседания палаты представителей", — написал Лью в своем Twitter.

В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
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В мире , Генеральный прокурор , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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