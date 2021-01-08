Белый дом сделал заявление после штурма Капитолия

Пресс-секретарь действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что Белый дом соболезнует жертвам беспорядков в Вашингтоне.
Также она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые занимались ликвидацией произошедшего.
«То, что произошло в здании конгресса, не было мирным протестом», — акцентировала Макинани.
На данный момент Белый дом активно работает над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену.
«Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря действующего главы государства.
Вчера, 6 января, в центре Вашингтона сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов.
В Вашингтоне был введен комендантский час и после шести вечера на улице начали разгонять протестующих.