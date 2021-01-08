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Белый дом выразил соболезнования жертвам беспорядков в Вашингтоне 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Белый дом сделал заявление после штурма Капитолия
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что Белый дом соболезнует жертвам беспорядков в Вашингтоне.
Также она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые занимались ликвидацией произошедшего.

«То, что произошло в здании конгресса, не было мирным протестом», — акцентировала Макинани.

На данный момент Белый дом активно работает над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену.

«Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря действующего главы государства.

Вчера, 6 января, в центре Вашингтона сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, сорвав процедуру сертификации итогов президентских выборов.
В Вашингтоне был введен комендантский час и после шести вечера на улице начали разгонять протестующих.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , РИА Новости
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