В США возбудили 40 уголовных дел после захвата Капитолия 

По фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел. Об этом рассказал исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин.

Министерстве юстиции для поиска подозреваемых задействованы сотни сотрудников. По словам Шервина, которого цитирует агентство Reuters, один из задержанных имел при себе «коктейль Молотова» и полуавтоматическую винтовку. Кроме того, в ходе захвата Капитолия имел место грабёж.

Кроме того, Шервин ожидает до конца дня в США ещё не менее 15 уголовных дел по беспорядкам на Капитолии.

Джо Байдена. 6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа . Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии

Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.