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В США возбудили 40 уголовных дел после захвата Капитолия 

News.ru 45 минут назад
В США возбудили 40 уголовных дел после захвата Капитолия
Фото: globallookpress.com
По фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел. Об этом рассказал исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин.
В Министерстве юстиции для поиска подозреваемых задействованы сотни сотрудников. По словам Шервина, которого цитирует агентство Reuters, один из задержанных имел при себе «коктейль Молотова» и полуавтоматическую винтовку. Кроме того, в ходе захвата Капитолия имел место грабёж.
Кроме того, Шервин ожидает до конца дня в США ещё не менее 15 уголовных дел по беспорядкам на Капитолии.
6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США. Спецагенты принимают устные сообщения и информацию с цифровых носителей. В ФБР просят всех свидетелей предоставлять фото— и видеоматериалы противоправных действий.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Минюст РФ , Конгресс США , Reuters
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