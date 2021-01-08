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Протестующие украли ноутбук у сенатора-демократа во время захвата Капитолия 

News.ru 37 минут назад
Протестующие украли ноутбук у сенатора-демократа
Фото: globallookpress.com
Захватившие здание конгресса сторонники действующего президента Дональда Трампа разгромили кабинет сенатора-демократа Джеффа Меркли, а также украли его ноутбук.

Украли ноутбук, который лежал на столе, — заявил Меркли в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.

Сенатор также рассказал, что протестующие сломали дверь в его офис, оставили окурки и другой мусор, а также испортили подаренные ему флаг и рукопись. По словам Меркли, то, что произошло в Вашингтоне, является «нападением террористов» и «атакой на конституцию». Он также поддержал инициативу отстранить Трампа от должности до окончания срока его полномочий.

Если мы сможем сделать это до 20 января путём импичмента, я только за. Кабинет и вице-президент могут и должны задействовать 25-ю поправку сегодня же. Необходимы уголовные расследования и преследования, — заключил Меркли.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала как можно скорее отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти. По её мнению, Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранён на основании 25-й поправки к Конституции США о неспособности главы государства исполнять свои обязанности.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Джефф Меркли , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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