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Москва

Байден назвал протестующих «террористами» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Байден назвал протестующих «террористами»
Фото: EPA
Джо Байден вновь выступил в телеэфире cbsnews. Он высказался о событиях в Капитолии 6 января, возложив вину на случившееся на Трампа.
По словам Байдена, этот хаос возник в результате нападок Дональда Трампа на американскую демократию. Байден пообещал посадить всех виновных из числа участников беспорядков. Он заявил, что "они не были протестующими. Они были мятежной толпой, доморощенными террористами". А Трамп якобы использовал толпу, чтобы "заставить замолчать голоса американских избирателей".
Как ранее сообщал «Рамблер», протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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