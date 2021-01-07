Байден назвал протестующих «террористами» 

По словам Байдена, этот хаос возник в результате нападок Дональда Трампа на американскую демократию. Байден пообещал посадить всех виновных из числа участников беспорядков. Он заявил, что "они не были протестующими. Они были мятежной толпой, доморощенными террористами". А Трамп якобы использовал толпу, чтобы "заставить замолчать голоса американских избирателей".

Как ранее сообщал «Рамблер» , протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден.