Пелоси назвала Трампа «помощником Путина» 

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп своими действиями на посту главы государства «сделал подарок» своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину, — цитирует Пелоси РИА Новости.
Ранее спикер палаты представителей призвала немедленно отстранить Трампа от власти до окончания срока его полномочий 20 января. Она напомнила про 25-ю поправку к Конституции, предоставляющую вице-президенту соответствующие полномочия.
6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил, что Дональд Трамп является «идеологическим поклонником» российского президента Владимира Путина. По его мнению, произошедшие беспорядки в США стали результатом популизма нынешнего главы Белого дома.