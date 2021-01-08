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Пелоси назвала Трампа «помощником Путина» 

News.ru и ещё 1 32 минуты назад
Пелоси назвала Трампа «помощником Путина»
Фото: Reuters
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп своими действиями на посту главы государства «сделал подарок» своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину, — цитирует Пелоси РИА Новости.

Ранее спикер палаты представителей призвала немедленно отстранить Трампа от власти до окончания срока его полномочий 20 января. Она напомнила про 25-ю поправку к Конституции, предоставляющую вице-президенту соответствующие полномочия.
6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Протестующие сумели не только прорваться к зданию Капитолия, но и попасть внутрь. В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы.
Как сообщал NEWS.ru, экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил, что Дональд Трамп является «идеологическим поклонником» российского президента Владимира Путина. По его мнению, произошедшие беспорядки в США стали результатом популизма нынешнего главы Белого дома.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Джозеф Байден , Михаил Ходорковский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , ЮКОС , РИА Новости
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