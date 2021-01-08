Пелоси назвала Трампа «помощником Путина» 

Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину, — цитирует Пелоси РИА Новости.