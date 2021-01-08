Пенс оценил призывы отстранить Трампа от власти

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По словам ее источников, Пенс не согласен с законодателями в Конгрессе США , которые требуют, чтобы вице-президент выполнял обязанности главы государства вместо Трампа. По сведениям газеты, ряд членов кабинета также не считает это целесообразным.

Портал Business Insider привел слова источника из числа республиканцев. "Этого не будет", — отметил тот, говоря о возможности того, что Пенс примет полномочия главы государства.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Целый ряд законодателей-демократов потребовал отстранить Трампа от власти на основе указанной поправки. Некоторые республиканцы также выступили с такими призывами.