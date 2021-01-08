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Трампа разблокировали в Twitter 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трампа разблокировали в Twitter
Фото: Reuters
Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Спустя сутки после бана американский лидер опубликовал новую запись.
В посте глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал сосредоточиться на плавной передаче власти. Трамп призвал американцев к спокойствию и примирению.
Twitter заблокировал страницу главы государства около 04:00 7 января по мск. В компании уточняли, что аккаунт Трампа сначала будет недоступен в течение 12 часов, однако ему пригрозили постоянной блокировкой, если он не удалит три последних поста, которые нарушают правила соцсети. В настоящее время указанные публикации президента недоступны по этой же причине. Ряд других его записей помечены специальным значком как спорная публикация о мошенничестве на выборах.
Кроме того, Facebook и YouTube заблокировали видео Трампа, в котором он обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об «украденных» у него выборах.
Основатель Facebook Марк Цукерберг позже заявил, что аккаунт президента США в соцсети оставят заблокированным еще не менее чем на две недели, то есть дольше, чем до конца его президентского срока. Предприниматель подчеркнул, что блокировка продлится неопределенное время — но в любом случае дольше, чем оставшиеся до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 13 дней.
6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил Байден. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Марк Цукерберг , Дональд Трамп
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