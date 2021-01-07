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Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Фото: РИА Новости
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», — написала Джейкобс в Twitter.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Bloomberg
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