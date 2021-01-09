Для Германии следующие недели зимы станут самыми сложными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в традиционном субботнем видеообращении, размещённом на сайте правительства.

Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии, — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер отметила, что «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости во время рождественских и новогодних праздников подсчитать пока невозможно, пояснила Меркель.

Ранее глава канцелярии федерального канцлера ФРГ и министр Германии по особым поручениям Хельге Браун заявил, что власти страны могут продлить режим локдауна, если отдельные федеральные земли страны не будут соблюдать установленные ограничения, действующие в стране до конца января.

Так, Браун выразил озабоченность из-за сообщений о том, что два региона — Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг — рассчитывают частично открыть начальные школы в середине января, сообщал NEWS.ru.