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Москва

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжёлыми для ФРГ из-за пандемии 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Для Германии следующие недели зимы станут самыми сложными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в традиционном субботнем видеообращении, размещённом на сайте правительства.

Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии, — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер отметила, что «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости во время рождественских и новогодних праздников подсчитать пока невозможно, пояснила Меркель.
Ранее глава канцелярии федерального канцлера ФРГ и министр Германии по особым поручениям Хельге Браун заявил, что власти страны могут продлить режим локдауна, если отдельные федеральные земли страны не будут соблюдать установленные ограничения, действующие в стране до конца января.
Так, Браун выразил озабоченность из-за сообщений о том, что два региона — Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг — рассчитывают частично открыть начальные школы в середине января, сообщал NEWS.ru.
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В мире , Видео , Новости регионов , Ангела Меркель , РИА Новости , Берлин , Германия , Нижняя Саксония
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