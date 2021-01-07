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Москва

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани 

Газета.Ru 41 минуту назад
Судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.
Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу Трампа.
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В мире , Видео , Дональд Трамп
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