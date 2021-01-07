Все новости на карте

Судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа . Об этом сообщает «Интерфакс».

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.

Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу Трампа.