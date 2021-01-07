По его данным, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) и цели его поездки неизвестны.

"Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец", — добавил Алиев.

Он предупредил Армению, что если будут предприняты провокационные шаги, Ереван "пожалеет об этом". Он призвал согласовывать с Азербайджаном все визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций.